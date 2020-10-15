Глава сельсовета Вачского района обнародовала не все свои доходы Политика

Глава сельсовета Вачского района обнародовала не все свои доходы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 ноября 2020 года.

Проверкой установлено, что главой администрации одного из сельсоветов не указано принадлежащее ей имущество - два земельных участка площадью 1000 кв.м. и 3050 кв.м., а также квартира, расположенная в Богородском районе.

В справке на супруга не указано принадлежащее ему имущество, а именно жилой дом, площадью 150,5 кв.м. и два земельных участка площадью 1500 кв.м. и 994 кв.м., расположенные в Кстовском районе.

Не указаны транспортные средства – 2 легковых автомобиля, а также 2 счета по вкладам, открытым в 2018 году.

Уточнённые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленном законом порядке главой сельсовета не предоставлялись.

В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства главе сельсовета прокурор внес представление, главу привлекли к дисциплинарной ответственности.