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Политика

Глава сельсовета Вачского района обнародовала не все свои доходы

02 ноября 2020 09:19  [104] Политика

Глава сельсовета Вачского района обнародовала не все свои доходы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 ноября 2020 года.

Проверкой установлено, что главой администрации одного из сельсоветов не указано принадлежащее ей имущество - два земельных участка площадью 1000 кв.м. и 3050 кв.м., а также квартира, расположенная в Богородском районе.

В справке на супруга не указано принадлежащее ему имущество, а именно жилой дом, площадью 150,5 кв.м. и два земельных участка площадью 1500 кв.м. и 994 кв.м., расположенные в Кстовском районе.

Не указаны транспортные средства – 2 легковых автомобиля, а также 2 счета по вкладам, открытым в 2018 году.

Уточнённые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленном законом порядке главой сельсовета не предоставлялись.

В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства главе сельсовета прокурор внес представление, главу привлекли к дисциплинарной ответственности.

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