Максим Ребров назначен руководителем аппарата ЗС НО Политика

Максим Ребров назначен руководителем аппарата Законодательного собрания Нижегородской области. Соответствующее распоряжение председатель регионального парламента Евгений Люлин подписал 30 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Добавим, что ранее Максим Ребров работал как в администрации города, так и в правительстве области, в том числе руководил аппаратом заместителя губернатора.

СПРАВКА:

Максим Евгеньевич Ребров родился 24 марта 1986 года в г. Душанбе, Таджикской республики.

В 2008 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция".

Задолго до основной трудовой деятельности занимался общественной работой в Волго-Вятской академии государственной службы. Являлся председателем студенческого самоуправления ВВАГС. Представлял студенческое общество в ученом совете академии и в городском общественном совете при главе города. Принимал активное участие в организации обучения и проживания студентов, проведения студенческих мероприятий на различных уровнях. При его участии был организован и успешно проведен первый в Приволжском федеральном округе совет студенческого самоуправления под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности директора по развитию крупной строительной организации (ЗАО "МК-Плюс").

С 2006 по 2013 года работал в администрации Нижнего Новгорода. На протяжении 7 лет прошел путь от главного специалиста отдела протокола главы города до заместителя начальника отдела материально-технического снабжения управления делами администрации города.

С 2013 по 2015 года был помощником заместителя губернатора, с 2015 года - руководитель аппарата заместителя губернатора, вице-губернатора, первого заместителя губернатора.

С начала 2018 года в Нижегородской области дан старт реализации проекта "Эффективный регион", где являлся секретарем головной рабочей группы, координировал реализацию проекта в части повышения производительности труда в отрасли промышленности и сельского хозяйства, в учреждениях социальной сферы и образования, а также государственном и муниципальном управлении.

Награжден почетными грамотами и благодарностями: почетная грамота главы города (2013г.), благодарность губернатора Нижегородской области (2018г.), благодарность генерального директора государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (2019г.), почетная грамота государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (2020г.).

Женат. Трое детей.