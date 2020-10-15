Обнаруженные в Нижегородском кремле останки перезахоронят Общество

Обнаруженные в Нижегородском кремле останки перезахоронят завтра, 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Перезахоронение останков, обнаруженных на месте бывшего Симеоновского храма в кремле, и чин освящения куполов возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Начало в 11:00.

Напомним, останки были обнаружены в 2018 году во время археологических раскопок, предваривших строительные работы по воссозданию храма преподобного Симеона Столпника.

Раскопки проводили специалисты института археологии РАН.

Во время работ был обнаружен некрополь, ранее не упоминавшийся в документах. Монастырское кладбище составляло около 900 захоронений: исследования показали, что здесь покоились монашествующие и миряне, взрослые и дети.

Сохранившиеся останки извлечены из земли, и 3 ноября они будут помещены в костницу под алтарем Симеоновского храма.

Напомним, восстановление древнего храма началось 3 июня этого года.

Фоторепортаж найденного некрополя можно посмотреть здесь.

СПРАВКА:

Согласно историческим документам, Симеоновская церковь служила главным храмом одноименного монастыря, располагавшегося на Ивановском съезде: упоминания об обители встречаются в Сотной грамоте 1621–1622 годов. В 1715 году монастырь вместе с церковью был уничтожен в большом пожаре. Впоследствии на этом месте возвели каменный храм, ставший с 1769 года приходским храмом Нижегородского гарнизонного батальона. С 1826 по 1836 годы Симеоновская церковь находилась в военном ведомстве, а потом перешла к единоверцам.

Со второй половины августа 1918 года все кремлевские храмы были закрыты для богослужений, церковные общины ликвидированы. К 1 июня 1928 года здание было разобрано как "не представляющее интереса с архитектурной стороны", по определению Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями Наркомпроса.

Церковь воссоздается в историческом виде и представляет собой одноглавую постройку с трапезной и шатровой колокольней, бесстолпную, одноапсидную. Высота до креста храма – около 30 метров, площадь молельного зала — 224,9 квадратных метра. Церковь будет вмещать до 50 прихожан.