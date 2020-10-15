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Общество

Жительница Вачского района выплатила все долги ради жениха из Турции

02 ноября 2020 12:37  [84] Общество

Фото: с сайта kuku.travel

Жительница Вачского района выплатила все долги ради жениха из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.

40-летняя женщина планировала сыграть свадьбу за границей, однако задолженность по кредитным и коммунальным платежам стала серьёзной преградой на пути к семейному счастью.

Общая сумма достигла почти 200 тысяч рублей. В результате, судебный пристав арестовал ее банковские счета и вынес запрет на выезд из России.

Официально не работающая женщина долги не оплачивала. В скором времени она хотела уехать в Турцию. По всей видимости, благодаря этому она полностью оплатила задолженность.

После этого запрет на выезд из России был снят, а исполнительное производство окончено.

Напомним, Россия возобновила регулярные авиаперелеты с Турцией с 1 августа этого года.

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