Фото: с сайта kuku.travel
Жительница Вачского района выплатила все долги ради жениха из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.
40-летняя женщина планировала сыграть свадьбу за границей, однако задолженность по кредитным и коммунальным платежам стала серьёзной преградой на пути к семейному счастью.
Общая сумма достигла почти 200 тысяч рублей. В результате, судебный пристав арестовал ее банковские счета и вынес запрет на выезд из России.
Официально не работающая женщина долги не оплачивала. В скором времени она хотела уехать в Турцию. По всей видимости, благодаря этому она полностью оплатила задолженность.
После этого запрет на выезд из России был снят, а исполнительное производство окончено.
Напомним, Россия возобновила регулярные авиаперелеты с Турцией с 1 августа этого года.
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