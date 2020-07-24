Россия возобновила регулярные авиаперелеты с Турцией, Великобританией и Танзанией Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия возобновила регулярные авиаперелеты с Турцией, Великобританией и Танзанией. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Комментарий размещен на сайте правительства РФ.

Председателем правительства Михаилом Мишустиным подписано распоряжение о возобновлении c 1 августа на взаимной основе авиационного сообщения с рядом городов.

Речь идет о Лондоне, Анкаре, Стамбуле и архипелаге Занзибар. С 10 августа будут возобновлены перелеты в Анталию, Бодрум и Даламан.

Авиаперелеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Это стало возможно, потому что на протяжении достаточно длительного времени в РФ снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции", - сказала Татьяна Голикова.

Она отметила, что решение принимается по критериям:

- 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение 14 дней на 100 тысяч населения страны;

- не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев;

- не более 1 коэффициента распространения коронавируса за 7 дней.

Для приезжающих в Россию установлено ограничение, согласно которому необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета.

Напомним, что Россия из-за пандемии коронавируса полностью закрыла границы для авиасообщения 27 марта. Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. Об открытии границ Михаил Мишустин заявил 8 июня.

Ранее восемь стран заявили о готовности принимать российских туристов.