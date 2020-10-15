Ремонт основных зданий библиотеки им.Ленина в Нижнем Новгороде завершится до конца года Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Ремонт основных зданий библиотеки им. В. И.Ленина на ул. Варварской в Нижнем Новгороде завершится до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Библиотека размещена в зданиях объектов культурного наследия (ул. Варварская, д.3В и ул. Варварская, д.3). В настоящее время завершилась реставрация и покраска одного из двух зданий библиотеки (д. 3В) – это "Гимнастический Манеж Дворянского института".

В другом здании (д.3), где в разные годы бывали революционер Герман Лопатин, просветитель И.Н. Ульянов, композитор Милий Балакирев", - идут работы по подготовке фасада к реставрации.

В обоих зданиях областной библиотеки заменят кровлю и входные двери, а вместо пластиковых окон установят деревянные со старинной расстекловкой. В основном здании библиотеки начался капитальный ремонт части внутренних помещений, там пройдет реставрация и покраска стен и потолков, а также здесь восстановят паркет.

Работы будут выполнены до конца года.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году планируется преобразование и внутреннего двора библиотеки в современное общественное культурное пространство "Biblioдворик на Варварке", где будут проводиться концерты, книжные ярмарки, фестивали и встречи с известными людьми.

"Библиотека имени Ленина – старейшая в Нижнем Новгороде. В 2021 году ей исполняется 160 лет. Важным этапом ее развития станет ремонт и реставрация двух зданий библиотеки, которые являются объектами культурного наследия. Средства на это были выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - напомнили в пресс-службе слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Наша задача – объединить ресурсы из всех источников, чтобы библиотека становилась современной и удобной для читателей. В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Культура" в Ленинку был закуплен планетарный сканер для оцифровки редких изданий", - говорил ранее глава региона.