Нижегородский центр занятости приостанавливает личный прием граждан Общество

Нижегородский центр занятости населения временно приостанавливает личный прием граждан. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда.

В частности, личный прием приостановлен с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 по адресу: ул. Рождественская, 24.

Консультирование по трудовому законодательству проходит по телефону "горячей линии": (831) 411‒89‒51 (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).

По телефону "горячей линии" по коронавирусу: 8-987-551-33-89 (с 8:00 до 20:00) могут обратиться работники и работодатели при возникновении вопросов в части соблюдения трудового законодательства в связи коронавирусной инфекцией.

Также информацию можно получить с помощью сервиса "Дежурный инспектор" Онлайнинспекция.рф" портала "Онлайнинспекция.рф" или Коронавирус: горячая линия" Онлайнинспекция.рф/covid19.

Факс для передачи сообщения о несчастном случае на производстве: (831) 433-05-87.

Прием деклараций также временно приостановлен. Теперь это можно сделать через сервис Роструда на сайте https://declaration.rostrud.ru/declaration/choice либо по почте git52@rostrud.ru. Рекомендации по подаче декларации размещены на сайте Гострудинспекции в Нижегородской области https://git52.rostrud.ru/reestr.

