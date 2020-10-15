Портал госуслуг обновили в Нижегородской области Общество

Обновленный портал государственных услуг Нижегородской области (gu.nnov.ru) начал работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, перед министерством информационных технологий и связи стояла задача сделать региональный портал госуслуг максимально доступным и понятным для пользователей.

"Изменен дизайн, добавлены новые функции. Так, в разделе "Задать вопрос" теперь можно направить обращение в приемную губернатора. Сервис интегрирован в Центр управления регионом (ЦУР). Четко выстроенная работа с обращениями жителей – одна из приоритетных целей правительства. Есть разные цифровые сервисы для обращений, нижегородцы могут выбрать наиболее удобный. ЦУР, в свою очередь, аккумулирует всю информацию, что помогает нам быстрее и качественнее решать проблемы жителей", - рассказал Глеб Никитин.

В личном кабинете пользователя можно отслеживать статус заявления, видеть тип учетной записи, вносить изменения в личные данные. Также добавлен раздел "Оплата", где можно оплатить услуги, штрафы, госпошлины.

Чтобы зайти на портал, необходимо пройти авторизацию. Для этого нужно иметь учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации и войти по логину (это может быть номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС) и паролю. Также предусмотрен вход с помощью квалифицированной электронной подписи.

После авторизации пользователям становятся доступны услуги в зависимости от типа учётной записи. Доступ ко всем услугам, представленным на портале, есть только у пользователей с подтвержденной учётной записью.

Кроме того, теперь пользователи могут задавать вопросы и оставлять сообщения о работе портала в разделе "Задать вопрос" (https://gu.nnov.ru/pgu/ feedback.htm).

Вопросы о госуслугах разделены на тематики, например, здравоохранение, гражданство, культурное наследие и многое другое. В зависимости от темы, заявка будет направлена в соответствующий орган власти. Если у пользователей возникнут предложения по улучшению портала госуслуг Нижегородской области, то для отправки сообщения следует выбирать опцию "Техподдержка портала".

Напомним, Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог".

Ранее Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.