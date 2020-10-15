Изменения планируются в Уставе Дзержинска

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Комиссия по Уставу думы Дзержинска рассмотрела очередные изменения в основной документ городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе думы.
О предлагаемых изменениях доложила их инициатор - председатель Гордумы Виктория Николаева, которая предложила установить в Уставе города диспозитивную норму, позволяющую осуществлять полномочия председателя городской думы на постоянной либо непостоянной основе в соответствии с решением городской думы.
Необходимые дополнения в связи с этим предложено внести в статью 49 Устава городского округа город Дзержинск.
После обсуждения комиссия рекомендовала профильному комитету рассмотреть вопрос о назначении публичных слушаний, чтобы затем вынести проект решения на рассмотрение депутатского корпуса.
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