Изменения планируются в Уставе Дзержинска Политика

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Комиссия по Уставу думы Дзержинска рассмотрела очередные изменения в основной документ городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

О предлагаемых изменениях доложила их инициатор - председатель Гордумы Виктория Николаева, которая предложила установить в Уставе города диспозитивную норму, позволяющую осуществлять полномочия председателя городской думы на постоянной либо непостоянной основе в соответствии с решением городской думы.

Необходимые дополнения в связи с этим предложено внести в статью 49 Устава городского округа город Дзержинск.

После обсуждения комиссия рекомендовала профильному комитету рассмотреть вопрос о назначении публичных слушаний, чтобы затем вынести проект решения на рассмотрение депутатского корпуса.