Volkswagen начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia Бизнес

Фото: Volkswagen Group Rus

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Volkswagen Group Rus начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia. Об этом сообщили в компании.

Выпуск автомобиля организован на производственной площадке Группы ГАЗ, с которой Volkswagen сотрудничает с 2011 года, осуществляя на территории нижегородского завода сборку автомобилей Skoda.

Сейчас же компания запускает серийное производство новой Skoda Octavia по полному циклу. Стоит отметить, что Россия стала второй страной в мире, после Чехии, где началась локальная сборка новой модели.

Первая Skoda Octavia локальной сборки сошла с конвейера завода в Калуге в 2009 году, а в июне 2013 года производство модели было переведено на завод "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Помимо Octavia, в Нижнем Новгороде также собираются Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

Сборка автомобилей Skoda Octavia началась в Нижнем Новгороде в июне 2013 года. В марте 2017 года на нижегородской площадке стартовало производство обновленного автомобиля Octavia. Сейчас Volkswagen приступил к выпуску этого автомобиля четвертого поколения.

Соглашение о сотрудничестве между Группой ГАЗ и Volkswagen Group Rus действует до 2025 года.