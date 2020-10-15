Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
02 ноября 2020 18:15  [116] Volkswagen начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia
02 ноября 2020 15:14  [120] Нижегородский несырьевой неэнергетический экспорт за 8 месяцев вырос на 10% - до $2 млрд
02 ноября 2020 14:34  [338] СК просит суд арестовать экс-главу ТНС "Энерго" Дмитрия Аржанова
02 ноября 2020 12:27  [220] Нижегородский завод "Электромаш" просят признать банкротом
02 ноября 2020 11:52  [426] Филиалы центра "Мой бизнес" открылись еще в пяти районах Нижегородской области
02 ноября 2020 10:41  [346] Нижегородских предпринимателей приглашают на деловую игру "Сотня"
01 ноября 2020 17:01  [379] Губернатор Глеб Никитин объявил продление региональных субсидий для пострадавшего от Covid-19 бизнеса
30 октября 2020 17:04  [349] Депутаты думы Дзержинска утвердили новую ставку арендной платы
30 октября 2020 16:32  [401] Девять районов Нижегородской области награждены Почетным знаком губернатора
30 октября 2020 14:45  [356] Приволжская таможня обнаружила гашишное масло в посылке из США
Бизнес

Volkswagen начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia

02 ноября 2020 18:15  [116] Бизнес

Фото: Volkswagen Group Rus

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Volkswagen Group Rus начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia. Об этом сообщили в компании.

Выпуск автомобиля организован на производственной площадке Группы ГАЗ, с которой Volkswagen сотрудничает с 2011 года, осуществляя на территории нижегородского завода сборку автомобилей Skoda.

Сейчас же компания запускает серийное производство новой Skoda Octavia по полному циклу. Стоит отметить, что Россия стала второй страной в мире, после Чехии, где началась локальная сборка новой модели.

Первая Skoda Octavia локальной сборки сошла с конвейера завода в Калуге в 2009 году, а в июне 2013 года производство модели было переведено на завод "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Помимо Octavia, в Нижнем Новгороде также собираются Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

Сборка автомобилей Skoda Octavia началась в Нижнем Новгороде в июне 2013 года. В марте 2017 года на нижегородской площадке стартовало производство обновленного автомобиля Octavia. Сейчас Volkswagen приступил к выпуску этого автомобиля четвертого поколения.

Соглашение о сотрудничестве между Группой ГАЗ и Volkswagen Group Rus действует до 2025 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph