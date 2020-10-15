Грунт у проходной ГАЗа провалился над ливневкой

Один из провалов
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Провалы грунта у проходной Группы ГАЗ образовались в месте прохождения ливневой канализации. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Автозаводского района.
Напомним, грунт вместе с асфальтом провалился в пяти местах на участке между Северной проходной завода и входом в метро "Автозаводская".
В настоящее время места провалов огорожены.
В районной администрации сообщили, что ливневка находится на балансе ООО "Заводские сети". В адрес компании, а также в МП "Нижегородское метро" направлены обращения о необходимости обследовать принадлежащие им сети и сооружения на этом участке.
После установления причин образования провалов организации должны принять меры по их устранению, добавили в администрации.
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