Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2020 10:34  [300] Грунт у проходной ГАЗа провалился над ливневкой
03 ноября 2020 09:37  [153] Замдиректора школы Дзержинска получила условный срок
03 ноября 2020 09:18  [168] Нижегородец оштрафован за фейковые страницы однокурсницы
02 ноября 2020 21:28  [318] Нижний сегодня: главные события дня
02 ноября 2020 21:27  [1462] Нижегородских школьников 6-11 классов отправляют на дистанционку
02 ноября 2020 17:44  [55125] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 2 ноября)
02 ноября 2020 16:22  [262] Портал госуслуг обновили в Нижегородской области
02 ноября 2020 15:49  [223] Более 120 млн рублей выделит федерация на лекарства заболевшим COVID-19 нижегородцам
02 ноября 2020 15:46  [342] Минстрой РФ оценил реализацию нацпроектов в Нижегородской области
02 ноября 2020 15:36  [275] Нижегородский центр занятости приостанавливает личный прием граждан
Общество

Грунт у проходной ГАЗа провалился над ливневкой

03 ноября 2020 10:34  [300] Общество
Один из провалов

Один из провалов

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Регион52"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Провалы грунта у проходной Группы ГАЗ образовались в месте прохождения ливневой канализации. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Автозаводского района.

Напомним, грунт вместе с асфальтом провалился в пяти местах на участке между Северной проходной завода и входом в метро "Автозаводская".

В настоящее время места провалов огорожены.

В районной администрации сообщили, что ливневка находится на балансе ООО "Заводские сети". В адрес компании, а также в МП "Нижегородское метро" направлены обращения о необходимости обследовать принадлежащие им сети и сооружения на этом участке.

После установления причин образования провалов организации должны принять меры по их устранению, добавили в администрации.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph