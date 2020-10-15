Грунт у проходной ГАЗа провалился над ливневкой Общество

Один из провалов Фото: из соцсети ВКонтакте, "Регион52"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Провалы грунта у проходной Группы ГАЗ образовались в месте прохождения ливневой канализации. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Автозаводского района.

Напомним, грунт вместе с асфальтом провалился в пяти местах на участке между Северной проходной завода и входом в метро "Автозаводская".

В настоящее время места провалов огорожены.

В районной администрации сообщили, что ливневка находится на балансе ООО "Заводские сети". В адрес компании, а также в МП "Нижегородское метро" направлены обращения о необходимости обследовать принадлежащие им сети и сооружения на этом участке.

После установления причин образования провалов организации должны принять меры по их устранению, добавили в администрации.