Нижнему Новгороду передали 51 новый автобус ЛиАЗ на газомоторном топливе Общество

фото: Кирилл Мартынов

Нижнему Новгороду передали 51 новый автобус ЛиАЗ на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, они были закуплены в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В торжественной церемонии, проходившей на территории Нижегородской ярмарки, приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также заместитель губернатора Сергей Морозов и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"С этого года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы начали обновлять общественный транспорт в городах. Были поданы заявки от 54 регионов страны. И вот 51 автобус сегодня пришел в Нижний Новгород. Это современные низкопольные автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе. Это экологично и удобно", - сказал Евгений Дитрих.

Низкопольные автобусы будет обслуживать МП "Нижегородпассажиравтотранс". Они оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Автобусы также приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками. В транспортных средствах оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.

"Хочется поблагодарить правительство России и лично Евгения Дитриха за реализацию программы по обновлению общественного транспорта. Это очень важная составляющая нацпроекта. Сейчас в Нижний Новгород поступила партия из 51 автобуса, до конца года ожидаем еще 33. Это позволит обновить практически 15% подвижного состава", - добавил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также отметил, что за последние три года за счет регионального бюджета был приобретен 581 новый автобус. Так, в 2017 году было закуплено 200 автобусов для Нижнего Новгорода, в 2018 году - 100 для Нижнего Новгорода и 12 - для Дзержинска. В 2019 году было приобретено 269 автобусов, из них 200 - для областного центра, 52 - для Дзержинска и 17 - для Арзамаса.

"Также мы продолжаем работу по обновлению в регионе парка трамваев и троллейбусов. Техника поступает, в том числе, и благодаря поддержке Правительства Москвы. Кроме того, мы подготовили комплексную транспортную схему, которая позволит за счет долгосрочного банковского финансирования продолжить обновление автопарков в городах нижегородской агломерации", – отметил глава региона.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что автобусы были распределены на маршруты 48, 43, 72, 10 по итогам анализа пассажиропотока, а также с учётом обращений нижегородцев. В первые рейсы автобусы выйдут 6 ноября.

"Хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за содействие в обновлении подвижного состава НПАТ. Вопросы, связанные с работой общественного транспорта, нижегородцы задают, пожалуй, чаще всего, и я рад, что совместно мы шаг за шагом решаем эту проблему. 51 новый ЛИАЗ прибыл в Нижний Новгород 10 дней назад – 23 октября. За это время специалисты «Нижегородпассажиравтотранса» их проверили, после оформления ОСАГО автобусы готовы выходить на социальные маршруты", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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Применение сжатого газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40−50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива, его применение позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.