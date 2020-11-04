Акцию ко Дню народного единства "Главное – вместе!" провели в Нижнем Новгороде Политика

фото: РИК НРО Единой России

Акцию ко Дню народного единства "Главное – вместе!" провели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Волонтеры партии на знаковых точках города – площадях Народного единства, Минина и Пожарского, Горького и Свободы – раздавали нижегородцам и гостям города буклеты с информацией о государственном празднике и связанными с ним знаменательными событиями 1612 года. А также вручали памятные браслеты, магниты и ленточки-триколор.

"Этой акцией мы хотим не просто напомнить об истории праздника, о героическом подвиге нижегородского ополчения, а что мы по-настоящему сильны, когда мы вместе, когда неравнодушны к происходящему. И главное - что нас объединяет любовь и гордость за свою страну, наш любимый Нижний Новгород, доброта, стремление прийти на помощь. И знаменитые слова "Купно за едино" не просто лозунг ополчения, а понимание того, что порознь никогда не добиться того, что можно сделать всем вместе. И сегодня в этот сложный период мы объединились, вместе "держим удар", стараемся помочь, поддержать друг друга. И все вместе мы обязательно справимся и преодолеем любые трудности. В этот день хочу пожелать всем силы духа, стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Алексей Антонов, руководитель исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия".

Также региональное отделение партии проводит в социальных сетях викторину (онлайн-опрос) на знание истории о Дне народного единства. Проверить себя смогут все желающие. Будет подготовлено несколько вопросов, которые позволят не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое.

Кроме того, различные конкурсы, викторины, выставки и многие другие мероприятия, посвященные Дню народного единства, были организованы местными отделениями партии во всех районах и городских округах региона. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, большинство из них проходят в онлайн-режиме.