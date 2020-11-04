Глеб Никитин открыл обновленный зал Маковского и VR-экспозицию "Воззвание Минина" Культура и отдых

фото: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин открыл обновленный зал Маковского и VR-экспозицию "Воззвание Минина". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Церемония прошла 4 ноября 2020 года, в День народного единства, в Нижегородском государственном художественном музее (Доме Сироткина).

"Нижегородский художественный музей – это, безусловно, наша гордость. Именно здесь находится одно из самых масштабных произведений русской станковой живописи на историческую тему – полотно Константина Маковского "Воззвание Минина". Художник работал над созданием этой монументальной картины в течение целых двадцати лет. Я рад, что нам удалось по-новому раскрыть эту картину. Теперь в зале Маковского смонтировано современное музейное освещение с заливным светом, которое позволит рассмотреть нижегородцам и гостям города все детали, которые ранее были недоступны зрителям", – отметил Глеб Никитин.

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на ремонтно-реставрационные работы зала Константина Маковского из областного бюджета было выделено более 4,7 млн рублей. В помещении уже прошел комплексный ремонт системы отопления и вентиляции, создающей нужный для произведений искусства температурно-влажностный режим. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, а также покрасили стены и установили современное музейное освещение.

"Зал оснащен современным оборудованием для создания виртуальной реальности: зрители могут погрузиться в монументальное историческое полотно Константина Маковского и оказаться непосредственно внутри тех легендарных событий, когда собиралось нижегородское ополчение. Этот проект будет интересен не только детям, но и взрослым", – добавил губернатор Нижегородской области.

В зале появилась VR-экспозиция, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина". Оказавшись в специальной зоне, зрители могут виртуально встретиться с художником Константином Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Проект был разработан нижегородской студией dreamlaser.

"Для многих туристов, приезжающих в Нижний Новгород, обязательный пункт программы – посещение зала с картиной Маковского "Воззвание Минина". Уверен, что нижегородцам тоже будет интересно ощутить себя внутри этих героических событий", – сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Картина "Воззвание Минина" считается самым большим по размеру (698х594 см) станковым произведением в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему. Произведение посвящено знаменательному событию в истории города и всей страны – созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. Всего в полотне представлено более ста портретно решенных персонажей.

СПРАВКА

Константин Егорович Маковский (1839-1915) – один из наиболее талантливых отечественных живописцев второй половины XIX века, принадлежал к знаменитой творческой династии. К числу самых известных исторических картин Маковского относится картина "Воззвание Минина", которую он завершил в 1896 году. От первых эскизов до окончания работы прошло около двадцати лет. Непосредственно процесс написания шедевра занял у художника около 6 лет.

Впервые это произведение было показано в Нижнем Новгороде на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в отдельном павильоне. В связи с подготовкой 300-летия празднования дома Романовых Министерство двора передало полотно на родину ополчения – в Нижний Новгород.

В 1908 году картина была перевезена в волжскую столицу и в присутствии художника торжественно установлена в Гербовом зале Городской думы (впоследствии – Дворец труда).

В 1972 году было принято решение перевезти картину Маковского в специально отстроенный зал Горьковского государственного художественного музея, где она и находится по сей день.

Для нижегородцев картина "Воззвание Минина" имеет большую историко-художественную значимость, поскольку в ней запечатлено героическое прошлое родного города. За годы экспонирования ее посетило огромное количество нижегородцев и приезжих зрителей. Картина приобрела широкую известность в стране. Она стала достопримечательностью не только музейного собрания, но и всего Нижнего Новгорода.