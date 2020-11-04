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Бизнес

Застройщик нарушил права дольщиков в Нижнем Новгороде

05 ноября 2020 09:20  [2] Бизнес

Застройщик нарушил права дольщиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Речь идет о многоквартирном доме в границах улиц Родионова, Приусадебной и Фруктовой. Организация не разместила информацию о ходе строительных работ, что повлекло ограничение прав дольщиков на получение достоверных сведений о процессе строительства.

Прокурор внес представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Нарушения законодательства были устранены.

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