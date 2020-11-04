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Происшествия

Мошенница под видом медсестры похитила у нижегородки деньги

05 ноября 2020 10:18  [79] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Мошенница под видом медсестры похитила у нижегородки деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 5 ноября 2020 года.

В полицию Сормовского района обратилась 90-летняя пенсионерка и рассказала, что к ней в квартиру пришла девушка, которая представилась медсестрой из поликлиники.

Незнакомка сказала, что якобы сотрудники поликлиники обходят пожилых пациентов, узнают о состоянии здоровья и, если это необходимо, выписывают бесплатные рецепты.

После визита "медработника", пенсионерка обнаружила, что в комнате открыта дверка платяного шкафа и из кармана пальто пропало портмоне со всеми накопленными сбережениями. Сумма причиненного ущерба составила 620 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские разыскивают лже-медсестру.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает нижегородцев предупреждать престарелых родных и близких об опасности мошенничества.

Ранее другая нижегородка перевела 2 млн рублей молодым людям под видом полицейских.

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