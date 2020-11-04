Минздрав РФ назвал процент неточности в результатах тестов на коронавирус Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал процент неточности в результатах тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости по итогам открытого консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, тест может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев.

"Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - пояснил Сергей Авдеев.

Дело в том, что точность теста, зависит также от времени взятия материала. Положительный результат больше шансов выявить на ранней стадии.

Отметим, что с начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 304 070 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 409,4 теста на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано еще 442 новых случая заболевания коронавирусом. Сегодня коронавирусная инфекция в регионе подтверждена у 43 579 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 292. При этом на 5 ноября уже 36 506 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 223 человека, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".