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Культура и отдых

Сельский ДК отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе

05 ноября 2020 16:11  [174] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сельский Дом культуры в поселке Нижегородец Дальнеконстантиновского района отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 5 ноября 2020 года.

На капремонт было выделено более 3,3 млн рублей. На эти средства заменили кровлю, отремонтировали фасад и внутренние помещения.

"Очень символично, что обновленный Дом культуры открылся именно в День народного единства в поселке с таким именем. Подобные учреждения зачастую становятся основными культурными центрами, в которых местные жители небольших населенных пунктов совместно отмечают праздники, занимаются творчеством, в том числе возрождают народные традиции. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы национальные проекты меняли к лучшему жизнь людей. И обновление домов культуры - важная часть этой работы", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ремонт проводился в рамках нацпроекта "Культура", утвержденного президентом.

Сельский дом культуры в поселке Нижегородец построен в 1966 году. Сейчас учреждение обслуживает более 2 тысяч человек. При доме культуры работают 13 клубных объединений. Уже 30 лет здесь существует народный ансамбль песни и танца "Россияночка", который является победителем районных и областных фестивалей. Также в учреждении работают вокальный ансамбль "Орешина", театральный и танцевальный кружки, секции настольного тенниса и шашек. В доме культуры организуют концерты и праздники для детей и молодежи, встречи клуба ветеранов и семейные мероприятия.

До конца года в учреждении откроются музей истории поселений Нижегородского сельсовета, творческая мастерская декоративно-прикладного искусства и выставочный зал.

Напомним, всего в Нижегородской области в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта в 10 сельских домах культуры на сумму свыше 35,8 млн рублей. Капитальный ремонт также завершился в сельских домах культуры в Арзамасском, Богородском, Бутурлинском, Варнавинском, Дивеевском, Сеченовском районах и в Первомайске.

До конца года реконструкция пройдет в Барминском сельском доме культуры Лысковского района и Городском доме культуры р. п. Сухобезводное в Семеновском районе.

В октябре этого года капитальный ремонт районного Дома культуры завершился также в самом рабочем поселке Дальнее Константиново.

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