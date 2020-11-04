Нижегородцы представят продукцию на национальном конкурсе "Вкусы России" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородские производители примут участие в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Благодаря высокому качеству нижегородская продукция стала известна далеко за пределами региона. Однако производителям важно постоянно повышать интерес к своей продукции, укреплять позиции на рынке, в том числе международном. Подобные конкурсы как раз дают такую возможность", - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что конкурс станет первым этапом комплексной программы по продвижению на общенациональном рынке продукции российских регионов, которая позволит придать импульс развитию малых форм хозяйствования, кооперации, агротуризма и в целом сельских территорий.

"На участие в конкурсе заявляют не конкретную компанию-производителя, а региональный бренд. Одним из условий участия является то, что продукцию под этим брендом должно производить сразу несколько предприятий", - рассказал губернатор.

Прием заявок на конкурс завершится 9 ноября. Региональный Минсельхоз уже подал заявку на участие "городецкого пряника" – одного из самых знаменитых брендов нижегородских промыслов. Также планируется представить на конкурс "арзамасский картофель".

С 19 ноября по 2 декабря состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый бренд и свой регион.

Победителей выберут в 8 номинациях: "На всю страну", "Из нашей деревни", "Вкусное рядом", "Попробуй, полюбишь", "Ярмарка вкуса", "Загляните на огонек", "Нас выбирают", "Вкус без границ".

По итогам конкурса Минсельхоз РФ сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки продвижения уникальных отечественных продуктов питания.