Пешехода насмерть сбили в Кстовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Один человек погиб в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла 6 ноября около 6 утра на 6 км дороги Кстово-Дальнее Константиново. Автомобиль насмерть сбил пешехода.

Напомним, в другой аварии пьяный автомобилист устроил двойное ДТП, насмерть сбив велосипедиста и врезавшись в ВАЗ в Б.Болдино.