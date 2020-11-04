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Происшествия

Пешехода насмерть сбили в Кстовском районе

06 ноября 2020 09:22  [169] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Один человек погиб в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла 6 ноября около 6 утра на 6 км дороги Кстово-Дальнее Константиново. Автомобиль насмерть сбил пешехода.

Напомним, в другой аварии пьяный автомобилист устроил двойное ДТП, насмерть сбив велосипедиста и врезавшись в ВАЗ в Б.Болдино.

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