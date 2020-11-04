Прокуратура требует прекратить полномочия депутата из Краснобаковского района Политика

Прокуратура требует досрочно прекратить полномочия депутата Земского собрания Краснобаковского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 6 ноября 2020 года.

Ранее по обращению главы местного самоуправления прошла проверка.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства депутат Земского собрания предоставил сведения о полученных доходах в июне 2020 года, но истребовал их обратно в августе. С тех пор, сведения в организационный отдел депутат так и не предоставил.

В связи с этим, и поступило обращение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Напомним, ранее полномочия депутата сельсовета Городецкого района были прекращены досрочно после прокурорской проверки.