Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2020 15:08  [31] Набережную реки Леметь благоустроили в Ардатове
06 ноября 2020 14:50  [56] Более 30 тысяч человек получили допобразование в нижегородских вузах в рамках нацпроекта
06 ноября 2020 14:09  [78] Глеб Никитин пригласил нижегородцев стать участниками волонтерского онлайн-лагеря
06 ноября 2020 13:58  [87] Росприроднадзор судится с МП "Дивеевское ЖКХ" из-за сброса сточных вод в пруд
06 ноября 2020 13:43  [471] Коронавирус за сутки подтвердился у 136 жителей Нижнего Новгорода
06 ноября 2020 13:15  [99] Несколько нижегородцев не будут платить за тепло, расходы возместит Теплоэнерго
06 ноября 2020 13:07  [198] Нижегородская ГИБДД предупреждает о возможном росте числа автоаварий
06 ноября 2020 12:42  [339] Глеб Никитин и Валерий Фальков открыли форум "Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь"
06 ноября 2020 12:36  [146] Ремонт ливневок в Нижнем Новгороде вновь откладывается
06 ноября 2020 12:31  [172] Стало известно о завершении очередных этапов строительства развязки в Ольгино
Общество

Житель Дзержинска выставил на продажу автомобиль, как в фильме "Такси"

06 ноября 2020 12:12  [138] Общество

Фото: с сайта Avito

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Житель Дзержинска выставил на продажу автомобиль, как в фильме Люка Бессона "Такси". Информация появилась на сайте для размещения объявлений о товарах, вакансиях, а также услугах. 

Тюнингованный Peugeot 406 является репликой (копией) автомобиля из фильма.

"Продаю реплику из фильма. Зимой на ней ездить не буду, заниматься тоже ей не хочу, наигрался", - написал владелец.

Свое "марсельское такси" он продает за 190 тысяч рублей. Помимо того, готов рассмотреть обмен.

С 2001 года автомобиль сменил четыре владельца и прошел 290 тысяч километров.

СПРАВКА:

"Такси" — серия из пяти комедийных боевиков, созданных французским сценаристом и продюсером Люком Бессоном. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph