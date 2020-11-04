Житель Дзержинска выставил на продажу автомобиль, как в фильме "Такси" Общество

Фото: с сайта Avito

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Житель Дзержинска выставил на продажу автомобиль, как в фильме Люка Бессона "Такси". Информация появилась на сайте для размещения объявлений о товарах, вакансиях, а также услугах.

Тюнингованный Peugeot 406 является репликой (копией) автомобиля из фильма.

"Продаю реплику из фильма. Зимой на ней ездить не буду, заниматься тоже ей не хочу, наигрался", - написал владелец.

Свое "марсельское такси" он продает за 190 тысяч рублей. Помимо того, готов рассмотреть обмен.

С 2001 года автомобиль сменил четыре владельца и прошел 290 тысяч километров.

СПРАВКА:

"Такси" — серия из пяти комедийных боевиков, созданных французским сценаристом и продюсером Люком Бессоном.