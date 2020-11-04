Яму с мазутом обнаружили сотрудники Росприроднадзора в Кстовском районе Происшествия

Яма с мазутом обнаружена в Кстовском районе. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в ходе проводимого расследования на местности.

Ранее агентство НИА "Нижний Новгород" сообщало о том, что рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесу обнаружены нефтепродукты. По информации СМИ, в 2018 году в результате аварии на коллекторе, через который перегоняют стоки после промывки железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, прошёл разлив нефтепродуктов, последствия которого полностью не ликвидированы.

Сотрудники Росприроднадзора возбудили административное расследование в отношении ОАО "РЖД" по основаниям ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы).

В ходе осмотра территории установлено, что земля покрыта высохшим слоем нефтепродуктов.

Также обнаружена яма с мазутом размером 2x3 метра.

Инспекторы ведомства совместно со специалистами центра лабораторного анализа отобрали пробы почвы и отходов.

Также было установлено, что на земельный участок, на котором произошел разлив нефтепродуктов из промышленного коллектора, оформлен договор сервитута между собственником и ОАО "РЖД". Таким образом, в действиях последнего усматривается нарушение Земельного кодекса РФ и Федерального закона "Об охране окружающей среды", отметили в Росприроднадзоре.

Административное расследование продолжается.