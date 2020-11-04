Глеб Никитин и Валерий Фальков открыли форум "Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь" Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли форум "Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники форума обсуждают новые вызовы, стоящие перед высшей школой и наукой, а также перед обществом в связи с распространением коронавирусной инфекции. Форум проходит в смешанном формате – в офлайн- и онлайн-режимах.

Ожидается, что в таком формате к форуму присоединится порядка 20 тысяч экспертов и представителей научного, образовательного сообщества.

Открылось мероприятие панельной дискуссией о приоритетах развития высшего образования "Роль и задача университетов в национальном проекте "Наука".

Как сообщает пресс-служба, Валерий Фальков назвал символичным проведение форума "Университеты 2030" в Нижегородской области.

"Нижегородская земля всегда славилась своими университетами, своими учеными. Это регион, где создан один из первых научно-образовательных центров в стране. Времени с их создания прошло совсем немного, но эффект уже заметен. Приоритет для университетов сейчас – это увеличение исследовательского потенциала. В 21 веке вузы должны больше влиять на экономику, на технологическое развитие. В России 724 головных вуза. Для тех из них, которые смогут стать по-настоящему исследовательскими образовательными учреждениями, это будет настоящий прорыв. Безусловно, необходимо и более плотное сотрудничество вузов с Российской академией наук – для достижения общих амбициозных целей", - подчеркнул Валерий Фальков.

"Мы стабильно входим в пятерку лучших регионов по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в нашей области в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Сегодня подготовку специалистов с высшим образованием в Нижегородской области осуществляют 11 государственных вузов, 15 филиалов государственных вузов и два филиала негосударственных. Всего в нижегородских вузах обучается около 92 тысяч человек, в том числе иностранные граждане из 115 стран", - рассказал Глеб Никитин.

"Для нас университеты – это, прежде всего то, за счет чего можно трансформировать экономику региона. Вузы – основной драйвер, за которым потянется все остальное. Есть серьезные планы по изменению городской среды вокруг вузов, созданию комфортных условий для молодежи. Считаю возможным использовать здесь и возможности других национальных проектов, например, "Жилье и городская среда". Если рядом с университетом удобно и интересно жить, создаются рабочие места, и молодые люди будут оставаться в родном регионе", - добавил губернатор.

В качестве одного из примеров развития научной среды глава региона привел открытие центра математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений на базе программно-аппаратного комплекса ЛОГОС. Это совместный проект НОЦ, Российского федерального ядерного центра и ННГУ. В результате на базе кампуса ННГУ появилось 100 рабочих мест с доступом к этой системе.

"При реализации проекта стало понятно, как востребованы в регионе ИТ-специалисты. Ежегодная потребность - около 3 000 человек, а выпуск - около 1 800 человек. Это на 15% больше, чем два года назад, но все равно недостаточно. Развитие ИТ-образования мы видим одним из приоритетов", - пояснил Глеб Никитин.

Организаторами форума выступили министерство науки и высшего образования РФ, правительство Нижегородской области, НИУ "Высшая школа экономики", ЭАЦ "Научно-образовательная политика", Московский международный салон образования. Партнерами форума являются Росмолодежь и АНО "Россия – страна возможностей". Оператор мероприятия - Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, регион рассчитывает, что университетский научный форум станет в Нижегородской области ежегодным.