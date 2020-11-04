Росприроднадзор судится с МП "Дивеевское ЖКХ" из-за сброса сточных вод в пруд Общество

Загрязненный пруд Фото: "Кстати"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Связанный с источником Святой троицы под Дивеевом пруд в селе Суворово Нижегородской области оказался затоплен канализационными стоками. Об этом рассказали в репортаже "Кстати".

Как говорится в сюжете, без использования каких-либо очистных сооружений сточные воды попадают прямо в пруд. Местные жители жалуются на резкий запах и гибель растений.

В межрегиональном управлении Росприроднадзора НИА "Нижний Новгород" сообщили, что история тянется уже не первый год. Источник в селе Суворово относится к объектам экологического надзора.

В 2018 году министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области установило, что в селе Суворово действительно существует централизованная система канализации от жилого микрорайона, которая заканчивается выпуском из трубы в овраг и ниже по рельефу местности.

Причиненный вред тогда был оценен в 1,6 млн рублей.

МП "Дивеевское ЖКХ", которое отвечает за этот микрорайон, было привлечено к административной ответственности за порчу земель.

Кроме того, Росприроднадзор направил предприятию претензию, в которой рекомендовал ему ликвидировать загрязнение и рекультивировать данный участок. Также предприятие должно было возместить ущерб.

Сделано этого так и не было.

Теперь дело рассматривается в арбитражном суде.