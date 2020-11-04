Росприроднадзор судится с МП "Дивеевское ЖКХ" из-за сброса сточных вод в пруд

Загрязненный пруд
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Связанный с источником Святой троицы под Дивеевом пруд в селе Суворово Нижегородской области оказался затоплен канализационными стоками. Об этом рассказали в репортаже "Кстати".
Как говорится в сюжете, без использования каких-либо очистных сооружений сточные воды попадают прямо в пруд. Местные жители жалуются на резкий запах и гибель растений.
В межрегиональном управлении Росприроднадзора НИА "Нижний Новгород" сообщили, что история тянется уже не первый год. Источник в селе Суворово относится к объектам экологического надзора.
В 2018 году министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области установило, что в селе Суворово действительно существует централизованная система канализации от жилого микрорайона, которая заканчивается выпуском из трубы в овраг и ниже по рельефу местности.
Причиненный вред тогда был оценен в 1,6 млн рублей.
МП "Дивеевское ЖКХ", которое отвечает за этот микрорайон, было привлечено к административной ответственности за порчу земель.
Кроме того, Росприроднадзор направил предприятию претензию, в которой рекомендовал ему ликвидировать загрязнение и рекультивировать данный участок. Также предприятие должно было возместить ущерб.
Сделано этого так и не было.
Теперь дело рассматривается в арбитражном суде.
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