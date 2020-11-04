Т Плюс открыла новую детскую площадку в Кстовском районе Общество

Фото: Т Плюс

Т Плюс открыла детскую площадку в деревне Прокошево Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадка построена в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс". На ней установлены современный игровой модуль, домик для игр, качалки, качели. Площадка имеет специальное резиновое покрытие и полностью отвечает стандартам и требованиям безопасности.

"Впервые мы открываем детскую площадку не в городе, а в сельском населенном пункте, находящемся в 30 километрах от Кстова. Мы даем жителям тепло и стремимся создавать для них максимально комфортные условия, для этого и реализуются подобные социальные проекты", – сказал директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

"Мы рады, что живущие здесь, в глубинке маленькие дети получили в свое распоряжение современный, нарядный и безопасный детский городок. Это хороший пример социального партнерства", – отметил и.о. главы администрации Кстовского района Андрей Чертков.

Межрегиональный проект "Территория детства с Т Плюс" реализуется с 2018 года. Ранее пять детских площадок и два комплекса воркаутов было построено в Кстове, еще три площадки установлены в Дзержинске.