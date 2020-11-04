Новые автобусы ЛиАЗ на газомоторном топливе вышли на маршруты Нижнего Новгорода

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Первая партия из 51 автобуса ЛиАЗ на газомоторном топливе, закупленная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вышла на маршруты Нижнего Новгорода 6 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
"До конца года ожидаем прибытия еще 33 единиц, что позволит обновить практически 15% подвижного состава", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Низкопольные автобусы переданы на обслуживание МП "Нижегородпассажиравтотранс".
"Первая партия автобусов распределена по двум маршрутам. 22 единицы транспорта сейчас ездят по маршруту А-43, еще 29 единиц – по А-48. Технику, которая раньше обслуживала эти маршруты, соразмерно распределили по другим направлениям для поддержания их стабильной работы", - рассказал главный инженер НПАТ Максим Зверев.
Он отметил, что интервал движения в пиковые часы на маршрутах А-43 и А-48 составляет 6-9 минут, в межпиковое время – 20 минут.
Новые автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием, а также приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками. В транспортных средствах есть специальное место для крепления инвалидных колясок и предусмотрена площадка для собаки-поводыря.
Еще 33 автобуса, которые поступят в регион до конца года, планируется направить на маршруты А- 72 и А-10.
Напомним, 51 новый автобус передан Нижнему Новгороду 4 ноября.
СПРАВКА:
За последние три года за счет регионального бюджета был приобретен 581 новый автобус. В 2017 году было закуплено 200 автобусов для Нижнего Новгорода, в 2018 году - 100 для Нижнего Новгорода и 12 - для Дзержинска. В 2019 году было приобретено 269 автобусов, из них 200 - для областного центра, 52 - для Дзержинска и 17 - для Арзамаса.
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