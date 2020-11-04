Жители Бора остались без холодной воды Общество

Жители Бора остались без холодной воды сегодня, 7 ноября. Об этом сообщается на портале "Твой Бор".

Отключение во всем городе сразу связано с аварией на водозаборе Ивановского кордона. Холодное водоснабжение отключили с 00:00. Планируется, что ремонтные работы должны завершиться к 15 часам, а воду дадут только к 18 часам.



"Отключат подачу с центрального водозабора, то есть во всем городе. Понимаем, что банный и выходной день, но иначе никак не переключиться на отремонтированную линию. На неделе работают предприятия и образовательные учреждения. Работы по графику будут завершены до 15 часов, потом подача воды и к 18 часам будет восстановлено нормативное давление", - рассказал глава городского округа города Бор Алексей Боровский.