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Общество

Жители Бора остались без холодной воды

07 ноября 2020 10:01  [240] Общество

Жители Бора остались без холодной воды сегодня, 7 ноября. Об этом сообщается на портале "Твой Бор".

Отключение во всем городе сразу связано с аварией на водозаборе Ивановского кордона. Холодное водоснабжение отключили с 00:00. Планируется, что ремонтные работы должны завершиться к 15 часам, а воду дадут только к 18 часам.


"Отключат подачу с центрального водозабора, то есть во всем городе. Понимаем, что банный и выходной день, но иначе никак не переключиться на отремонтированную линию. На неделе работают предприятия и образовательные учреждения. Работы по графику будут завершены до 15 часов, потом подача воды и к 18 часам будет восстановлено нормативное давление", - рассказал глава городского округа города Бор Алексей Боровский.

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