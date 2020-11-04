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Политика

Глеб Никитин представил проект КУПНО ректору РАНХиГС Владимиру Мау

07 ноября 2020 12:28  [126] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект создания Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 ноября 2020 года.

Руководители побывали в КУПНО, где обсудили перспективы его развития. В этом году была собрана и обучена совместная команда тренеров из Корпоративного университета и Нижегородского филиала РАНХиГС. Теперь специалисты смогут участвовать в обучении новых управленческих команд, что позволит за 2021 год тиражировать обучение сотрудников всех органов власти Нижегородской области, отметил губернатор.

"Такой опыт может быть востребован муниципалитетами и организациями негосударственного сектора. Основная задача Корпоративного университета – благодаря повышению компетентности государственных служащих влиять на улучшение качества жизни в регионе", - добавил он.

"Меня радует, что наше сотрудничество носит комплексный характер. Одной из первых успешных совместных инициатив является программа отбора, оценки и подготовки высокоэффективных управленцев в рамках проекта "Команда правительства" Нижегородской области. Каждый из 15 тысяч участников проекта, заполняя анкету на портале, оценивается с помощью методологии РАНХиГС, которая является основой данной программы", - напомнил Глеб Никитин.

Владимир Мау высоко оценил проект создания Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Он также сообщил о планах по проведению в университете управленческих чемпионатов.

О том, что в регионе будет создан Корпоративный университет для участников "Команды правительства" стало известно в мае 2019 года.

На данный момент к полноценной работе готова площадка университета на улице Почаинской в Нижнем Новгороде.

Основной задачей создания Корпоративного университета является трансформация системы государственного управления в регионе.

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