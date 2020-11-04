Школам, детсадам и больницам Нижегородской области предложили бесплатно утилизировать электротехнику Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Школам, детсадам и больницам, а также другим госучреждениям Нижегородской области предложили бесплатно утилизировать электротехнику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 ноября 2020 года.

В Нижегородской области стартовала программа бесплатной утилизации электрооборудования "Школа утилизации: электроника".

Теперь все вышеназванные учреждения, а также ЗАГСы, органы власти и другие нижегородские организации смогут бесплатно сдавать на переработку списанное электрооборудование.

Соответствующее соглашение было подписано министерствами экологии и образования Нижегородской области, и организатором программы - Фондом рационального природопользования. Нижегородская область стала девятым регионом-участником программы.

На переработку принимается любой электролом, вне зависимости от вида, габаритов, года выпуска: компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая холодильники и стиральные машины), электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, аксессуары (наушники, провода, мышки и т.д.).

Исключение: батарейки и оборудование со значком радиации.

Вся собранная техника отправится на переработку в экотехнопарк в Саранске.

Отметим, что экспертиза технического состояния сдаваемого электрооборудования, необходимая для списания, также проводится Фондом бесплатно.

"Переработка позволит не только предотвратить попадание на полигоны вредных химических соединений, но и вернуть полезные компоненты во вторичный оборот. Цель программы – не только снижение экологического вреда, но и экопросвещение, популяризация раздельного сбора опасных отходов. Кроме того, такие программы помогают в реализации национального проекта "Экология ", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По результатам поведения программы ежегодно будут составлять рейтинг самых экологически ориентированных организаций, вручать подарки и грамоты.

Кроме того, в непростых экономических условиях Фонд рационального природопользования принял решение поддержать бизнес, поэтому теперь сдать технику за символическую плату в 1 копейку за 1 куб.м. отходов могут и коммерческие организации.

Для участия в программе организациям нужно зарегистрироваться на сайте eko-fond.ru в разделе "Электроника".

Отметим, с 1 января 2021 года вступает в силу законодательный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования. Таким образом, организациям всех форм собственности необходимо отрабатывать алгоритмы списания и передачи на утилизацию отслужившего оборудования и электроники.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи ранее говорил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Нацпроект "Экология" реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина.