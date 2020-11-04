Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено из-за запаха газа в Нижнем Новгороде Общество

Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено после отбора проб в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 ноября 2020 года после получения данных.

На месте работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий управления Роспотребнадзора и ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Напомним, сегодня утром, 7 ноября, жители Канавинского района ощутили запах газа на улице Волжская набережная в мкр."Седьмое небо".

В МЧС рекомендовали жителям, по возможности, оставаться дома и не открывать окна.

В правительстве региона отметили, что они проводят совместную работу с МЧС, надзорными и правоохранительными органами, газовыми службами по анализу ситуации с запахом газа в Канавинском районе.

После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов.