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Общество

Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено из-за запаха газа в Нижнем Новгороде

07 ноября 2020 13:18  [124] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено после отбора проб в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 ноября 2020 года после получения данных.

На месте работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий управления Роспотребнадзора и ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Напомним, сегодня утром, 7 ноября, жители Канавинского района ощутили запах газа на улице Волжская набережная в мкр."Седьмое небо".

В МЧС рекомендовали жителям, по возможности, оставаться дома и не открывать окна.

В правительстве региона отметили, что они проводят совместную работу с МЧС, надзорными и правоохранительными органами, газовыми службами по анализу ситуации с запахом газа в Канавинском районе.

После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов.

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