Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры 7 ноября 2020 года.

Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО "Контур СПб" (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате - между Сормово и Балахной.

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не выявлено.

Тем не менее, организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях.

Напомним, 5 ноября капитан другого судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска. По данному факту проводится расследование.