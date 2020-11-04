Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
07 ноября 2020 16:28  [306] Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом
07 ноября 2020 15:00  [1110] Балкон жилого дома обрушился в центре Нижнего Новгорода
06 ноября 2020 18:34  [259] Один человек погиб, гараж и два автомобиля сгорели на Бору
06 ноября 2020 14:37  [252] Нижегородские таможенники впервые выявили посылку с экзотическим наркотиком из Африки
06 ноября 2020 14:26  [275] Пьяный водитель протащил полицейского по дороге на Бору, за что пойдет под суд
06 ноября 2020 13:31  [245] Жителя Кстовского района поместили в психлечебницу после жестокого убийства родной сестры
06 ноября 2020 12:01  [311] Яму с мазутом обнаружили сотрудники Росприроднадзора в Кстовском районе
06 ноября 2020 11:15  [253] Арсенал огнестрельного оружия изъяли полицейские у жителя Дзержинска (ВИДЕО)
06 ноября 2020 11:09  [271] Нижегородец при досмотре на ж/д вокзале сбежал, оставив сумку с наркотиками (ВИДЕО)
06 ноября 2020 09:22  [374] Пешехода насмерть сбили в Кстовском районе
Происшествия

Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом

07 ноября 2020 16:28  [306] Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры 7 ноября 2020 года.

Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО "Контур СПб" (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате - между Сормово и Балахной.

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не выявлено.
Тем не менее, организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях.

Напомним, 5 ноября капитан другого судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска. По данному факту проводится расследование.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph