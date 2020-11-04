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Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры 7 ноября 2020 года.
Инцидент произошел накануне поздно вечером.
Теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО "Контур СПб" (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате - между Сормово и Балахной.
Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не выявлено.
Тем не менее, организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях.
Напомним, 5 ноября капитан другого судна скрыл факт столкновения с понтоном на Оке около Дзержинска. По данному факту проводится расследование.
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