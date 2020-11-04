Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2020 15:04  [256] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы ДУМНО Умар-хазрата Идрисова
08 ноября 2020 12:48  [261] Почти 8 тысяч браконьерских сетей утилизировано на полигоне ТКО в Нижегородской области
08 ноября 2020 12:41  [162] Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Умара Идрисова
08 ноября 2020 12:20  [409] Почти 430 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Нижегородской области
08 ноября 2020 11:54  [348] Первый руководитель ДУМНО Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни
07 ноября 2020 14:06  [273] Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев в МЧС
07 ноября 2020 13:18  [1190] Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено из-за запаха газа в Нижнем Новгороде
07 ноября 2020 12:52  [546] Школам, детсадам и больницам Нижегородской области предложили бесплатно утилизировать электротехнику
07 ноября 2020 11:36  [387] Запах газа ощутили жители Канавинского района утром 7 ноября
07 ноября 2020 10:52  [929] Всего 44 444 случая: озвучены данные по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
Общество

Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы ДУМНО Умар-хазрата Идрисова

08 ноября 2020 15:04  [256] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной председателя религиозной организации мусульман, первого главы Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрата Идрисова, сообщает пресс-служба мэрии.

"Кончина Умар-хазрата стала большой потерей для всего мусульманского сообщества Нижнего Новгорода и Нижегородской области", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, что первый глава Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Религия
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph