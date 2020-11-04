Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы ДУМНО Умар-хазрата Идрисова Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной председателя религиозной организации мусульман, первого главы Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрата Идрисова, сообщает пресс-служба мэрии.

"Кончина Умар-хазрата стала большой потерей для всего мусульманского сообщества Нижнего Новгорода и Нижегородской области", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, что первый глава Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни в Нижнем Новгороде.