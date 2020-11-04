"Метеорологическая зима" наступает в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Погоду, которая ожидается на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде, синоптики назвали "метеорологическая зима".

"Температурный фон всю предстоящую неделю будет понижаться и, по сути, условно наступит метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около 0° и даже немного ниже", - говорится в сообщении компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.

Между тем, по информации метеорологов, предстоящая неделя не принесет в Нижний Новгород существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова.

"Если и возможны срывы из довольно плотной инверсионной облачности отдельных снежинок, то это всего лишь следы осадков", - пояснили синоптики.

В понедельник-вторник в городе будет преобладать пасмурная погода с температурой от +1° до +3°, причем во вторник ожидаются осадки в виде небольшого снега.

В среду температура при плотной облачности опустится до 0° и утром город накроет туман.

В четверг все также пасмурно и -1°, а днем в пятницу распогодится, выглянет солнце, и температура поднимется до +1°.

В субботу и воскресенье вновь пасмурно, но температурный фон останется на уровне +1°.