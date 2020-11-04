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Происшествия

"Черного" лесоруба будут судить в Нижегородской области

09 ноября 2020 09:18  [2] Происшествия

"Черного" лесоруба будут судить в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 ноября 2002 года.

Прокурором Ветлужского района утверждено обвинительное заключение в отношении ранее не судимого 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ходе предварительного расследования установлено, что в последних числах февраля 2020 года мужчина в Нагорном лесничестве Ветлужского районного лесничества при помощи лесозаготовительного комплекса незаконно спилил 10 берез, 16 елей и 5 сосен, причинив департаменту лесного хозяйства области материальный ущерб на общую сумму почти 131 тысяча рублей.

Ущерб лесоруб возместил. Уголовное дело направлено суд.

Ранее сообщалось, что уникальный прибор для борьбы с "черными лесорубами" разработали в Нижегородской области.

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