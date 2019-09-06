Уникальный прибор для борьбы с "черными лесорубами" разработали в Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Горшкова

Уникальный прибор "Лесник" для борьбы с незаконными рубками разработали для регионального департамента лесного хозяйства на нижегородском предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "ФНПЦ "Нижегородский НИИ радиотехники". Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя обновление технического оснащения лесохозяйственных учреждений региона.

"Помимо закупки стандартной современной техники, которая успешно работает и в других регионах, в Нижегородской области разрабатывается уникальное, инновационное оборудование для лесных служб", - сказал Евгений Люлин.

"Сегодня прошла демонстрация прибора "Лесник". Он улавливает распространяющиеся в грунте и атмосфере сейсмоакустические колебания от специальной техники, которую могут использовать "черные лесорубы", и подает сигнал сотрудникам лесничеств. Прибор защищен от несанкционированного отключения или вывода из строя злоумышленниками", - добавил он.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, несколько таких систем планируется установить в нижегородских лесах уже до конца 2019 года.

По данным разработчиков, аналогов у прибора "Лесник" в России нет. Система способна различать тяжелую спецтехнику, применяемую при незаконной вырубке лесов, а также работу бензопил при спиле деревьев и очистке стволов. Оповещение о незаконной деятельности происходит с помощью отправки SMS-сообщений на телефон сотрудников лесной охраны, что не требует устойчивой сотовой связи и интернет соединения. При необходимости, можно дистанционно изменить параметры системы и организовать прослушивание обстановки на охраняемом участке. Прибор небольшого размера, его легко спрятать в лесу.

Основная задача системы – ведение непрерывного объективного контроля над участками леса, где возможна незаконная вырубка. Время работы прибора на одном комплекте элементов питания - до 20 дней.

"Нам важно сокращать количество незаконных рубок, которые наносят ущерб не только экономике, но и экологии региона, - подчеркнул Евгений Люлин. - Думаю, применение инновационных технических разработок поможет решить эту задачу. Нарушители должны понимать, что не останутся безнаказанными".

Напомним, почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в День работников леса. Среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов, 3 лесохозяйственных трактора и 2 автомобиля УАЗ "Фермер".

Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".