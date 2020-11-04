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Общество

Прокуратура требует оформить права на нижегородские бесхозные объекты ЖКХ

09 ноября 2020 09:42  [243] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Прокуратура требует оформить права на бесхозные объекты ЖКХ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 ноября 2002 года.

К примеру, в Нижегородском районе в результате прокурорского вмешательства администрация района и города организовали работу по признанию права муниципальной собственности на объекты водоснабжения, теплотрассу отопления и сети электроснабжения, идущие к трем жилым домам на улице Нижне-Печерская.

Володарским районным судом удовлетворено два заявления прокуратора района о признании незаконным бездействия администраций Володарска и рабочего поселка Юганец по постановке на учет бесхозных газопроводов общей протяженностью более 300 м и сетей водоснабжения протяженностью более 6 км. Муниципалитетам дано время на исполнение решений суда, которое находится у прокурора на контроле.

Прокурором Дальнеконстантиновского района направлено три исковых заявления, где требуется возложить на местную администрацию обязанности по постановке на учет в органах Росрестра трех бесхозных газопроводов.

По аналогичным основаниям меры реагирования приняты Выксунским, Павловским городскими прокурорами, прокурорами Большеболдинского, Навашинского, Лукояновского, Лысковского районов, прокурорами Московского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода.

Проверки продолжаются.

Ранее сообщалось, что коммунальные предприятия Нижнего Новгорода намерены были к этому осенне-зимнему периоду заменить в городе свыше 100 км трубопроводов.

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