Нижегородские коммунальные службы намерены к ОЗП заменить свыше 100 км трубопроводов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коммунальные предприятия Нижнего Новгорода намерены к осенне-зимнему периоду (ОЗП) заменить в городе свыше 100 км трубопроводов. Об этом исполняющему полномочия главе администрации Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.



Руководитель предприятия также сказал, что в этом году к зиме будет отремонтировано 250 участков тепловых сетей.

Напомним, что в ОЗП 2019-2020 гг. у "Теплоэнерго" были достаточно серьезные аварии на магистральных трубопроводах, в результате которых от тепла отключались целые микрорайоны. Благодаря тому, что не было суровой зимы, это не оказало серьезного влияния на здоровье жителей, и в целом на социальную напряженность.

"Губернатор Глеб Никитин четко обозначил для всех дату: до 15 сентября коммунальным предприятиям необходимо завершить подготовительные работы к началу отопительного сезона. В этом году теплоэнергетикам уже не раз приходилось смещать сроки начала профилактических работ на сетях и котельных, поскольку было принято решение не отключать горячее водоснабжение в течение мая и июня текущего года. Тем не менее, ремонтные работы необходимо проводить, и мы видим, что на тех участках, где это возможно, они уже ведутся", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах Нижнего Новгорода из-за пандемии коронавируса не будут отключать горячее водоснабжение с 1 июня, как это планировалось ранее. При дальнейшем изменении эпидемиологической обстановки "Теплоэнерго" оставляет за собой право еще раз пересмотреть сроки проведения регламентных работ.

В Автозаводском районе горячее водоснабжение отключать не будут совсем.