Реставрация бывшей фабрики "Маяк" оценивается в 50,4 млн рублей

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Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется реставрацией и приспособлением для современного использования промышленного корпуса банка Рукавишниковых (в советские годы фабрики "Маяк"). Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В частности, ему предстоит восстановить штукатурку, отремонтировать фиалы и пинакли, воссоздать керамическую плитку на стенах, лепной декор и заменить водосточные трубы.
Начальная (максимальная) цена контракта – 50,4 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижегородской области.
Конкурс запланирован на 17 ноября. Выполнить все работы необходимо до 2 августа 2021 года.
Напомним, реставрационные работы на аварийных участках центрального фасада здания начались в июне текущего года.
Ранее сообщалось, что концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" предполагает использование его как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.
СПРАВКА:
Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова. Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".
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