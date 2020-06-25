Реставрация фасадов началась на бывшей фабрике "Маяк" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Начались реставрационные работы на аварийных участках центрального фасада промышленного корпуса банка Рукавишниковых (в советские годы фабрика "Маяк") по ул.Нижневолжской набережной, 11. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На реставрацию планируется направить 52 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Кроме того, уже разработана концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

"Впервые в Нижнем Новгороде столь масштабное производственное пространство будет переосмыслено в творческий кластер. Для развития нижегородской креативной индустрии "Маяк" будет иметь огромное значение: это будет площадка, на которой люди смогут объединяться в междисциплинарные проектные команды, чтобы воплотить свои идеи в реальность", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

На данный момент составляется техническое задание для разработки проектно-сметной документации на внутренние работы.

Всего к 800-летию Нижнего Новгорода планируется отреставрировать 69 значимых объектов культурного наследия, в их числе башни Нижегородского кремля, а также фуникулер.

Отметим, что на фасаде "Маяка" периодически запускают различные инсталляции, в том числе во время фестиваля "INTERVALS" в апреле прошлого года.

СПРАВКА:

Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова. Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".