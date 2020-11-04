Детский гипермаркет "Акушерство.ру" открывает бесплатную доставку и самовывоз в Нижнем Новгороде Бизнес

Детский гипермаркет "Акушерство.ру" открывает бесплатную доставку и самовывоз в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе гипермаркета.

В гипермаркете отметили, что в честь открытия для нижегородцев запускают специальные акции и распродажи.

Промокод на скидку 10%: "Нижний10" - действует при заказе на все неакционные товары.

Срок действия промокода: 6 по 11 ноября 2020 года.

Способы получения заказа:

- Бесплатная доставка на дом (при оформлении заказа до 15:00 вы получите бесплатную доставку до дома на следующий день в черте города, при заказе от 2 тысяч рублей).

- Самовывоз (сможете забрать заказ самостоятельно на фирменном пункте выдачи, расположенном по адресу: Нижний Новгород, Лесной Городок, 4В. Время работы пункта выдачи - с 09:00 до 21:00). Доставка до пунктов выдачи бесплатная, независимо от суммы заказа. При оформлении заказа до 15:00, товар можно получить на следующий день доставкой на дом или забрать на пункте выдачи.

Выбрать и заказать детские товары можно круглосуточно на сайте nizhnij-novgorod.akusherstvo.ru. Если возникнут вопросы – можно обратиться в отдел продаж по телефону 8 (831) 200-37-66.

Интернет-гипермаркет "Акушерство.ру" – онлайн гипермаркет, предлагающий товары для детей и новорожденных. В ассортименте магазина более 110 тысяч товаров для детей и мам. Интернет-магазин работает с 2003 года.

Информация о продавце: ООО "Энфант", ИНН 7723384030, Юридический адрес: 109428, г. Москва, проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2.