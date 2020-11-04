Нижегородских школьников пригласили к участию в проекте "Билет в будущее" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородских школьников пригласили к участию в проекте "Билет в будущее". Почти тысяча школьников области уже присоединились к проекту в октябре. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

В проекте три основных этапа, которые проходят участники: онлайн-диагностика, практические профориентационные мероприятия и получение рекомендаций. Онлайн-диагностику школьники проходят в формате профориентационных тестов на платформе bilet.worldskills.ru.

Они позволяют определить сферу интересов ребенка, склонности к конкретным профессиям и многое другое. После тестирования подростки участвуют в профессиональных пробах, на которых выполняют задачи из практики настоящих специалистов.

Рекомендации, которые получают участники в заключение, представляют из себя ответы на актуальные вопросы учащихся 6-11-х классов: куда пойти учиться, где потом работать.

В Нижегородской области профессиональные пробы проводятся до 30 ноября 2020 года на площадках 9 образовательных учреждений. Школьники пробуют на практике такие компетенции, как "3D-моделирование для компьютерных игр", "Разработка мобильных приложений", "Спорт и фитнес", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход".

"Проект "Билет в будущее" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Вопрос выбора профессии – один из ключевых для каждого человека. Школьникам и их родителям зачастую сложно объективно оценить ситуацию на рынке труда и определить дальнейшую траекторию развития. В рамках проекта у учеников школ появилась возможность попробовать на себе 90 различных профессий", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Мне хочется пригласить всех школьников принять участие в проекте "Билет в будущее". Для многих из вас это может стать первым шагом в профессию", - добавил Глеб Никитин.

Принять участие в проекте может любой учащийся 6-11-х классов. Регистрация доступна на платформе bilet.worldskills.ru. Кроме того, почти весь ноябрь в дистанционно-очном формате проходит фестиваль профессий - на платформе проекта, во вкладке "Фестиваль".

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом Владимира Путина.