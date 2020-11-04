Три современных пьесы поставят в ходе работы творческой лаборатории Нижегородского ТЮЗа Культура и отдых

Фото: пресс-служба ТЮЗа

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три современных пьесы поставят в ходе работы творческой лаборатории Нижегородского театра юного зрителя (ТЮЗ) "Кулибинка" 9 - 15 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В работе лаборатории примут участие молодые режиссеры. В течение пяти дней они будут репетировать пьесы с труппой ТЮЗа, в результате чего представят зрителям эскизы спектаклей.

Для работы выбраны пьесы Марии Конторович "Мама, мне оторвало руку", Андрея Иванова "Август-6", Ульриха Хуба (Австрия) "У лис длинные носы".

Идею проведения таких лабораторий в 2006 году предложил заместитель директора Екатеринбургского ТЮЗа, драматург, театральный критик Олег Лоевский. С тех пор они проводились во многих российских городах. В Нижнем Новгороде лаборатория пройдет впервые.

После показов состоится обсуждение, в котором примут участие приглашенные критики и люди театра во главе с главным режиссером Нижегородского ТЮЗа Алексеем Логачевым. В качестве критиков выступят: сам Олег Лоевский, театровед и создатель "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская, преподаватель ГИТИСа и зав.лит МТЮЗа Владислава Куприна, критик и главный специалист Кабинета детских театров СТД Нина Малыгина.

Лучшие работы предложат выбрать зрителям, ответив на вопросы:

- Есть ли среди показанных эскизов работа, достойная в будущем быть представленной на сцене театра?

- Не пригласить ли в театр кого-то из режиссеров, даже если пьеса не понравилась?

- Может забыть постановку, пьесу и сам эскиз, как страшный сон?

В этот раз спектакли пройдут без зрителей из-за эпидемиологической обстановки. Они будут транслироваться на сайте, в социальных сетях театра и на канале YouTube.

В творческой лаборатории "Кулибинка" примут участие:

- театральный режиссер, первый стипендиат премии Эфроса Виктория Печерникова;

- выпускник Института ВШСИ Константина Райкина 2020 года Александр Плотников;

- выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская профессора Женовача) 2005 года, художественный руководитель театрального центра имени Чехова в Южно-Сахалинске, главный режиссер Краснодарского муниципального молодежного театра Даниил Безносов.

Добавим, что творческая лаборатория получила название в честь изобретателя Ивана Кулибина из-за его стремления к поиску. Эмблемой выбраны карманные часы, преподнесенные им императрице Екатерине, в которых был миниатюрный механизм театра-автомата с подвижными фигурками.

Лаборатория проводится при поддержке Кабинета детских театров Союза театральных деятелей РФ.

Ранее главный режиссер Нижегородского ТЮЗа Алексей Логачев рассказал НИА "Нижний Новгород", что такие мастерские планируется проводить каждый сезон. Он считает, что лаборатории помогают театру завязать контакты, получить в репертуар что-то интересное и экспериментировать.