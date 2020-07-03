Алексей Логачев: "Каждый сезон мы должны выпускать минимум один спектакль для каждой возрастной группы" Культура и отдых

Нижегородский Театр юного зрителя ждут большие обновления. В январе там сменился директор, в 2021 году планируется масштабная реконструкция здания, а с июля к своим обязанностям приступил новый главный режиссер театра. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с Алексеем Логачевым о ближайших и долгосрочных планах.

- Главного режиссера в нижегородском ТЮЗе не было несколько лет – вы первый после длительного перерыва. Как Вы понимаете его роль в жизни театра?

- В идеальном варианте главный режиссер должен быть у театра всегда. Это тот человек, который формулирует основную идею театра, концепцию его развития, занимается репертуаром, подбором режиссеров, формированием труппы, ведением спектаклей текущего репертуара. Я только прихожу в театр. Первые несколько недель, а может быть и месяцев уйдут у меня на знакомство с труппой, текущим репертуаром. Нужно оценить возможности театра, а потом начать планировать.

- Насколько я понимаю, в ходе реконструкции планируется переоборудовать здание таким образом, чтобы возможно было играть спектакли на двух сценах одновременно. Как это повлияет на репертуар?

- Сейчас играть одновременно на двух сценах невозможно из-за акустических проблем - спектакль на большой мешает проведению спектакля на малой. После реконструкции такой проблемы не будет.

Наш театр активно работает как прокатная площадка. Кроме того, у нас появится много новых спектаклей. В идеале, каждый сезон мы должны выпускать минимум один спектакль для каждой возрастной группы. ТЮЗ – это пять театров под одной крышей: театр для самых маленьких, для младших школьников, для старшей школы, для студентов и для взрослых. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет, когда мы сбалансируем репертуар, так и будем работать.

- То есть театр будет ориентирован не только на юного, но и на взрослого зрителя?

- Хочется, чтобы зал был смешанным. Чтобы было интересно всем. Дети по-другому смотрят спектакль, когда с ними рядом мама и папа. Если ребенок пришел с классом, совсем другое внимание к происходящему на сцене. Тут уже разворачивается свой спектакль в зрительном зале.

Авторитет театра формируют взрослые. Билеты для детей покупают взрослые. Они должны знать театр, любить, их сюда что-то должно привлекать. Потом, дети вырастают, почему они должны переставать ходить в ТЮЗ? Это зритель, которого мы воспитали.

- Планируете ли Вы как-то работать со своей аудиторией?

- При каждом ТЮЗе с советских времен есть педагогическая часть. Отдельные люди в театре, которые заняты тем, что контактируют со зрителями, учителями, проводят обсуждения спектаклей, приглашают на встречу исполнителей главных ролей. Хотелось бы восстановить и наладить педагогическую работу. Это на перспективу.

- Будете ли Вы работать с приглашенными режиссерами?

- Учитывая обстоятельство, что скоро начнется реконструкция, пока нет. Она повлияет на план выпуска новых спектаклей. Где мы будем репетировать? В каких условиях выпускать? Пока неизвестно. Пригласить кого-то из другого города и обеспечить ему условия для работы очень сложно. Проще обойтись внутренними резервами – есть я, есть артисты с режиссерским образованием у нас в театре, есть нижегородские режиссеры.

- Поясните, пожалуйста, как именно артисты с режиссерским образованием будут участвовать?

- В любом театре есть очень активные артисты, которым скучно ждать, пока им дадут роль. И они, такое часто бывает, какой-то своей группой, с кем они дружат, создают спектакль. После этого они показывают результаты своего творчества главному режиссеру или художественному совету. И, если есть перспективы, режиссер может включиться, и эти работы могут войти в репертуар театра.

- Изменится ли актерский состав?

- В ближайший год нет. Какие у меня основания вносить изменения в труппу прямо сейчас, если я в театре недавно? Я должен составить свое мнение. Предполагаю, что на это уйдет ближайший сезон.

- Некоторые театры приглашают педагогов для своих артистов. Есть ли у Вас такая задумка?

- Артисты, безусловно, должны развиваться, работать над собой. Тренинги по сценической речи, движению должны быть. Но это задача не первой важности.

- В последние годы театр не гастролировал. Будет ли ТЮЗ развивать данное направление?

- Хотелось бы. Сейчас существует федеральная программа "Большие гастроли", когда государство помогает обеспечить проведение обменных гастролей с другими театрами. Также будем подавать заявки на разные фестивали. Это один из критериев эффективности работы театра. Хочется добиться, чтобы, по крайней мере, два-три приглашения в сезон мы получали.

- Ранее Вы упоминали о возможности появления в театре "Лаборатории режиссуры". Что это такое?

- Это такая форма работы режиссеров с театрами. В Нижнем Новгороде лабораторий было не так много. Три-четыре режиссера на неделю приезжают в театр, делят труппу между собой и за определенное время создают эскизы спектаклей. Ясны намерения, замысел, но детали не проработаны. По эскизу уже можно судить, нужен ли такой спектакль театру. Лаборатория помогает театру завязать контакты, получить в репертуар что-то интересное, экспериментировать. Мы планируем проводить их каждый сезон. В первом сезоне – как минимум одну, но лучше две (осенью и весной). Мы договорились о сотрудничестве с продюсером Олегом Лаевским, который придумал такой формат. Режиссеров подбирать будет он.

Напомним, что четыре премьеры планируются в нижегородском Театре юного зрителя в первую половину театрального сезона. После Нового года планируется еще две, но подробности пока не сообщаются.

СПРАВКА:

Алексей Александрович Логачев родился 16 октября 1985 года в Нижнем Новгороде. Окончил режиссерский факультет Российской академии театрального искусства, мастерскую Каменьковича и Крымова (2007-2011). До поступления в ГИТИС, с 2002 по 2007 год, учился на факультете вычислительной математики и кибернетики ННГУ имени Лобачевского, где играл в студенческом театре. С 2015 года работал главным режиссером Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева. Его спектакль "Отрочество" по пьесе Ярославы Пулинович, написанной по повести Л.Н. Толстого, в 2014 году был включен в лонг-лист премии "Золотая Маска".