Концерты Валерия Меладзе и Надежды Кадышевой в Нижнем Новгороде перенесли Культура и отдых

Концерты российских певцов Валерия Меладзе и Надежды Кадышевой перенесли на другие даты. Как сообщается на сайте нижегородского концертного зала "Юпитер", выступление в рамках юбилейного тура Надежды Кадышевой должно было состояться 20 ноября, но концерт перенесли. Дата пока уточняется.

Также в официальной группе КЗ "Юпитер" ВКонтакте сообщается, что организатор принял решение перенести концерт Валерия Меладзе на 12 ноября 2021 года.

"Все купленные билеты будут действительны на новую дату и не нуждаются в обмене! Пожалуйста, сохраните ваши билеты", - отмечается в информации про концерт Меладзе.

Кроме того, перенесен и концерт Billy’s Band, он должен был пройти 27 ноября. Новая дата пока также уточняется.

Напомним, после весенних ограничений по коронавирусу "Юпитер" планировал начать сезон в сентябре этого года. Концерты проходили. Добавим, что сейчас на сайте размещена афиша других мероприятий на несколько месяцев вперед. При этом, некоторые другие выступления и концерты, которые должны были пройти в октябре, перенесли на следующий год.