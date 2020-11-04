Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 ноября 2020 14:52  [65] Концерты Валерия Меладзе и Надежды Кадышевой в Нижнем Новгороде перенесли
09 ноября 2020 12:54  [130] Три современных пьесы поставят в ходе работы творческой лаборатории Нижегородского ТЮЗа
08 ноября 2020 10:12  [436] Судно-беляна из Ветлуги станет музейным экспонатом
06 ноября 2020 09:08  [307] Нижегородский филиал "Т Плюс" поддержал акцию по озеленению набережной Оки в Дзержинске
05 ноября 2020 18:27  [347] Выставка "Нижний Новгород и Дзержинск в мире живописи" открылась во Дворце культуры химиков
05 ноября 2020 16:36  [813] Олег Лавричев рассчитывает, что к 25 ноября работы на нижегородских площадях и в скверах будут завершены
05 ноября 2020 16:11  [404] Сельский ДК отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе
05 ноября 2020 14:31  [1378] Фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили в центре Нижнего Новгорода
04 ноября 2020 17:44  [479] Глеб Никитин открыл обновленный зал Маковского и VR-экспозицию "Воззвание Минина"
04 ноября 2020 15:39  [563] Картину "Воззвание Минина" из портретов нижегородцев установили в центре города
Культура и отдых

Концерты Валерия Меладзе и Надежды Кадышевой в Нижнем Новгороде перенесли

09 ноября 2020 14:52  [65] Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте, КЗ "Юпитер"

Концерты российских певцов Валерия Меладзе и Надежды Кадышевой перенесли на другие даты. Как сообщается на сайте нижегородского концертного зала "Юпитер", выступление в рамках юбилейного тура Надежды Кадышевой должно было состояться 20 ноября, но концерт перенесли. Дата пока уточняется.

Также в официальной группе КЗ "Юпитер" ВКонтакте сообщается, что организатор принял решение перенести концерт Валерия Меладзе на 12 ноября 2021 года.

"Все купленные билеты будут действительны на новую дату и не нуждаются в обмене! Пожалуйста, сохраните ваши билеты", - отмечается в информации про концерт Меладзе.

Кроме того, перенесен и концерт Billy’s Band, он должен был пройти 27 ноября. Новая дата пока также уточняется.

Напомним, после весенних ограничений по коронавирусу "Юпитер" планировал начать сезон в сентябре этого года. Концерты проходили. Добавим, что сейчас на сайте размещена афиша других мероприятий на несколько месяцев вперед. При этом, некоторые другие выступления и концерты, которые должны были пройти в октябре, перенесли на следующий год.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph