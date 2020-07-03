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Культура и отдых

Нижегородский концертный зал "Юпитер" планирует начать сезон в сентябре

21 июля 2020 17:26  [46] Культура и отдых

Фото: с сайта концертного зала

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский концертный зал "Юпитер" планирует возобновить свою работу в сентябре. Планы на концертный сезон размещены в группе организации в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что речь идет как о перенесенных с весны мероприятий, так и новых.

Первый концерт запланирован на 10 сентября – в город приедет Петр Налич. Следующим на сцене концертного зала выступит СоСо Павлиашвили – 17 сентября.

Затем, в "Юпитере" состоятся два спектакля: "УтроВечер" и "Папа".

На октябрь запланированы концерты Дмитрия Маликова, Сергея Галанина и группы Серьга, певицы Елки, Льва Лещенко, Евгения Маргулиса и Алексея Романова и Тамары Гвердцители и спектакль "Вражда". В ноябре – концерты Надежды Кадышевой и – Billy’s Band.

Напомним, что согласно внесенным изменениям в Указ "О режиме повышенной готовности" в Нижегородской области зрители теперь могут посещать фестивали и чемпионаты. Посетить массовые мероприятия можно лишь в том случае, если это одобрит Координационный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории Нижегородской области.

При проведении массовых мероприятий, организаторы должны обеспечить:

- разобщение потоков зрителей на входе и выходе (например, группами не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра между людьми в группе);
- соблюдение обязательного масочного режима;
- обязательное измерение температуры тела присутствующих, как зрителей, так и персонала;
- соблюдения дистанции 1,5 метра при рассадке зрителей.

Отметим, с 17 по 23 июля в Нижнем Новгороде проходит фестиваль "Горький fest".

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции введен в Нижегородской области в середине марта.

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