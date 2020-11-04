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Бизнес

Нижегородские производители добровольно подтвердили качество продукции, в реестр Росстандарта вошло более 500 товаров

09 ноября 2020 15:36  [39] Бизнес

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Нижегородские производители вновь добровольно подтвердили качество продукции на соответствие национальным стандартам. В реестр федерального проекта Росстандарта "Национальная система сертификации" вошло более 500 товаров. Об этом сообщили в Государственном центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

"Национальная система сертификации" (НСС) утверждена Росстандартом в 2016 году. В рамках проекта ответственные товаропроизводители могут добровольно подтвердить соответствие продукции и услуг национальным стандартам в государственных лабораториях Росстандарта. Нижегородская область одной из первых вошла в проект. В 2019 году подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Росстандартом о развитии НСС в регионе.

"Нижегородская область является одним из лидеров проекта. Это свидетельство того, насколько ответственно наши производители относятся к качеству своей продукции. Национальная система сертификации позволяет покупателям быть уверенными при выборе товара, ориентироваться на объективные данные, полученные в результате лабораторных исследований ", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По состоянию на 9 ноября 2020 года, в реестре НСС 2959 записей, 17% из них — это продукция нижегородских производителей. В региональный список вошла продукция ведущих предприятий области, качество которой неоднократно отмечалось на конкурсе "Нижегородская марка качества" и федеральных выставках.

Вслед за Нижегородской областью (503 наименования продукции) в топ-5 НСС вошли Оренбургская область (425), Республика Татарстан (372), Свердловская область (231) и Республика Мордовия (139).

"В 2020 году значительно расширена область аккредитации испытаний пищевой продукции и продукции легкой промышленности лабораторий ЦСМ Росстандарта. Оптимальные условия подтверждения соответствия продукции позволят привлечь новых участников в НСС, защитить ответственных производителей и конечного потребителя от контрафакта на рынке", - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Узнать информацию обо всех товарах, соответствующих ГОСТу, можно на сайте Нижегородского ЦСМ — https://nncsm.ru/ или на сайте реестра http://ncs.gostinfo.ru/registry/sert.

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