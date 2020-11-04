Участников картели на нижегородском рынке медизделий оштрафовали на 32 млн рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

УФАС по Нижегородской области оштрафовало поставщиков медицинских изделий, вступивших в картельный сговор, на 31,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Речь идет о компаниях АО "Юлианна", ООО "Отто Бокк – Нижний Новгород", ЗАО "Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии" и Нижегородском филиале ФГУП "Московское ПроП" Минтруда России, которые УФАС в мае 2020 года признало нарушившими закон о защите конкуренции.

Комиссия УФАС тогда установила, что указанные компании неоднократно принимали совместное участие в аукционах на поставку медицинских изделий, создавая видимость конкурентной борьбы. Также они участвовали в закупочных процедурах, используя единую инфраструктуру.