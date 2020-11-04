Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
09 ноября 2020 15:49  [27] Участников картели на нижегородском рынке медизделий оштрафовали на 32 млн рублей
09 ноября 2020 15:36  [43] Нижегородские производители добровольно подтвердили качество продукции, в реестр Росстандарта вошло более 500 товаров
09 ноября 2020 10:15  [130] Новый семинар по экспорту пройдет для нижегородских предпринимателей 12 ноября
06 ноября 2020 18:28  [600] Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили перспективы развития института РАН
06 ноября 2020 17:55  [569] Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили программу Логос, разработанную РФЯЦ-ВНИИЭФ
06 ноября 2020 17:15  [350] ИФНС в Автозаводском и Ленинском районах переходят на особый режим работы
06 ноября 2020 16:53  [517] Прием заявок на нижегородский форум "Территория РИТМа" продлен до 8 ноября
06 ноября 2020 14:54  [719] АПЗ представил систему беспроводного управления сетями учёта энергоресурсов на всероссийском форуме
06 ноября 2020 12:45  [631] Автомобильные рециркуляторы начали производить в Нижегородской области для такси
06 ноября 2020 10:50  [512] Нижегородская областная фармация обжалует решение ФАС в Арбитражном суде
Бизнес

Участников картели на нижегородском рынке медизделий оштрафовали на 32 млн рублей

09 ноября 2020 15:49  [27] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

УФАС по Нижегородской области оштрафовало поставщиков медицинских изделий, вступивших в картельный сговор, на 31,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Речь идет о компаниях АО "Юлианна", ООО "Отто Бокк – Нижний Новгород", ЗАО "Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии" и Нижегородском филиале ФГУП "Московское ПроП" Минтруда России, которые УФАС в мае 2020 года признало нарушившими закон о защите конкуренции.

Комиссия УФАС тогда установила, что указанные компании неоднократно принимали совместное участие в аукционах на поставку медицинских изделий, создавая видимость конкурентной борьбы. Также они участвовали в закупочных процедурах, используя единую инфраструктуру.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
УФАС Штраф
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph