Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка Экономика

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка на уровне ruBBB+ (ру трипл би плюс). По рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщили в пресс-службе банка.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен, в том числе, сильной позицией по капиталу и высоким уровнем рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией и удовлетворительным уровнем корпоративного управления, обратили внимание в банке.

"Данная оценка деятельности НБД-Банка со стороны рейтингового агентства говорит, в первую очередь, о том, что банк по-прежнему сохраняет свои сильные позиции на рынке кредитования среди других банков и придерживается правильной стратегии развития. По итогам девяти месяцев текущего года активы НБД-Банка составили 23,8 млрд рублей, капитал банка 5 млрд рублей, за 9 месяцев 2020 года НБД-Банк выдал кредитов для малого и среднего бизнеса на сумму 18,3 млрд рублей. До конца текущего года перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию кредитного портфеля и сохранению достигнутых позиций", – подчеркнул председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Более подробно о методологии присвоения кредитного рейтинга можно узнать здесь: https://raexpert.ru/ratings/methods/current.