Сумма штрафов за COVID-нарушения в Нижегородской области за месяц составила 11 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сумма штрафов в отношении нарушителей Указа губернатора "О введении режима повышенной готовности" в Нижегородской области с 10 апреля 2020 года составила 10,8 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.

Всего за прошедший месяц составлено 17 646 протоколов, а суды вынесли 8 298 предупреждений.

В департаменте рассказали о проверках торговых центров, где с 5 ноября запрещается находиться детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

В случае нарушения сотрудники полиции вызывают представителей ребенка, и на взрослых составляются протоколы. Если подобные нарушения зафиксируют неоднократно, то наказанию подвергаются владельцы самих торговых центров, которым грозит штраф до 300 тысяч рублей по статье КоАП "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (ст.20.6 КоАП).

Со 2 по 8 ноября в торговых центрах прошли проверки, где в качестве патрульных участвовали почти 8 тысяч человек. В результате составлено 274 протокола, назначено штрафов на сумму 23 тысячи рублей.